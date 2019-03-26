"أوبر" تستحوذ على "كريم" بصفقة 3.1 مليارات دولار

أعلنت اشركة "أوبر" الأمريكية المتخصصة في سيارات الأجرة اليوم الثلاثاء، استحواذها على شركة خدمات التوصيل الإماراتية "كريم" بصفقة قيمتها 3.1 مليار دولار أميركي.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "بموجب الصفقة تصبح شركة كريم مملوكة بالكامل من قبل شركة أوبر، وستعمل كشركة مستقلة تحت علامة كريم التجارية وبقيادة مؤسسيها".

كما جاء في البيان: "الصفقة تعد الأضخم من نوعها في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط الكبير".

© REUTERS / Tyrone Siu "أوبر" تجري محادثات مع "كريم" للاندماج في الشرق الأوسط

وتوقعت " أوبر " إغلاق صفحة استحواذها على كريم بحلول الربع الأول من العام 2020".

وأضحت الشركة أنها توصلت إلى اتفاقية سوف تستحوذ بموجبها على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقداً، لآفته إلى أنها ستستحوذ على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير.

وصرح الرئيس التنفيذي ل"أوبر" دارا خسروشاهي قائلاً: "إنها لحظة مهمة بالنسبة إلينا في أوبر، حيث نستمر في توسيع قدرات منصتنا في جميع أنحاء العالم. لقد أثبتت كريم قدرتها على تطوير حلول مبتكرة ومحلية وهي تلعب دوراً رئيساً في تشكيل مستقبل التنقل الحضري في المدن في منطقة الشرق الأوسط حيث أصبحت واحدة من أنجح الشركات الناشئة في المنطقة".

ومن جهته صرح، الرئيس التنفيذي ل"كريم" مدثر شيخة قائلاً :"إن توحيد الجهود مع أوبر من شأنه أن يساعدنا على الوصول بشكل أسرع إلى الهدف الذي وضعته كريم لنفسها والمتمثل في تبسيط حياة الناس وتحسينها وتسهيلها، بالإضافة إلى بناء منظمة كبيرة ومتميزة تلهم الأشخاص".