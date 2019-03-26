مشاهد مرعبة من سيول إيران (فيديو)

تداول عدد كبير من المستخدمين، اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار، مشاهد مرعبة من المناطق المنكوبة بسبب السيول في إيران.

ودفع استمرار هطول الأمطار في عدد كبير من محافظات إيران، المرشد الأعلى علي الخامنئي إلى إصدار توجيهات إلى القوات المسلحة في البلاد.

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وطالب خامنئي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، بإرسالة مزيد من الإمكانيات لإغاثة أهالي المناطق المنكوبة بالسيول في محافظتي جلستان ومازندران، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

Shiraz — #Iran

20 people killed by flash floods & more than 100 wounded.

Horrific images.#IRANFLOOD pic.twitter.com/6Ie3pUrV1d — mahsti25 (@Metanat8) March 26, 2019

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#هاشتاغ_خبر | سيول وفيضانات مدمرة تجتاح عدداً من المحافظات الإيرانية



مقاطع فيديو تظهر مدى قوة السيول والفيضانات التي اجتاحت محافظات في #إيران مسببة خسائر بالأرواح والممتلكات.



برأيك من هو المسؤول عن رداءة البنية التحتية للمحافظات الإيرانية؟



التفاصيل: https://t.co/8fXPdoq9GZ pic.twitter.com/gKM0C08RN3 — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) March 25, 2019

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وأدى هطول الأمطار الغزيرة في إيران إلى اجتياح السيول لمناطق كثيرة ووفاة 19 شخصا، وإصابة 105 شخصا.

مشاهد مرعبة من #سيول_إيران وهي تجرف المركبات مع ركابها أحياء عاجزين عن الهرب.. وأعداد الضحايا في تزايد مخيف#إرم_نيوز #Iran #IRANFLOOD pic.twitter.com/AMwGXiYdzZ — إرم نيوز (@EremNews) March 26, 2019

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وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل مشاهد مرعبة من داخل مدن إيرانية بارزة مثل مدينة شيراز، والتي دمرت مناطق عديدة.

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سيول جارفة في #ايران يارب لطفك pic.twitter.com/i8nMqHainA — ابو يزن الحربى (@aboyazan05001) March 26, 2019

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وتظهر تلك المشاهد السيول وهي تجرف عدد كبير من المركبات والسيارات، التي لا يزال بعضها أحياء محتجزين داخلها وعاجزين عن الهرب.

#السيول_الجارفة_في_ايران

مدينة شيراز شهدت سيول جارفة خلفت عشرات الوفيات. pic.twitter.com/LHnwchkkq4 — ALMOHAMMRA TV (@almohammratv) March 26, 2019

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فيضانات و سيول تجتاح 8 محافظات ايرانية و حسب الارصاد ستضاف لهم 4 محافظات اخرى بشمال و غرب #ايران

.. الفيديو من مدينة شيراز.. pic.twitter.com/bbZ4Q3oWr2 — الاهوازي (@ahvaz777) March 26, 2019

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كما تظهر تلك المقاطع مياه السيول وهي تسير بسرعة مرتفعة جدا، ما دفعت عدد كبير من الناس إلى التعلق بأي شيء محيط بهم، حتى لو كان خطرا مثل عمود التيار الكهربائي.

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