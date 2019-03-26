مشاهد مرعبة من سيول إيران (فيديو)

ودفع استمرار هطول الأمطار في عدد كبير من محافظات إيران، المرشد الأعلى علي الخامنئي إلى إصدار توجيهات إلى القوات المسلحة في البلاد.
من سيول #ايران pic.twitter.com/WDA5lizh3W— zahim2000 (@zahim2000) March 26, 2019
وطالب خامنئي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، بإرسالة مزيد من الإمكانيات لإغاثة أهالي المناطق المنكوبة بالسيول في محافظتي جلستان ومازندران، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
Shiraz — #Iran— mahsti25 (@Metanat8) March 26, 2019
20 people killed by flash floods & more than 100 wounded.
Horrific images.#IRANFLOOD pic.twitter.com/6Ie3pUrV1d
#هاشتاغ_خبر | سيول وفيضانات مدمرة تجتاح عدداً من المحافظات الإيرانية— Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) March 25, 2019
مقاطع فيديو تظهر مدى قوة السيول والفيضانات التي اجتاحت محافظات في #إيران مسببة خسائر بالأرواح والممتلكات.
برأيك من هو المسؤول عن رداءة البنية التحتية للمحافظات الإيرانية؟
التفاصيل: https://t.co/8fXPdoq9GZ pic.twitter.com/gKM0C08RN3
وأدى هطول الأمطار الغزيرة في إيران إلى اجتياح السيول لمناطق كثيرة ووفاة 19 شخصا، وإصابة 105 شخصا.
مشاهد مرعبة من #سيول_إيران وهي تجرف المركبات مع ركابها أحياء عاجزين عن الهرب.. وأعداد الضحايا في تزايد مخيف#إرم_نيوز #Iran #IRANFLOOD pic.twitter.com/AMwGXiYdzZ— إرم نيوز (@EremNews) March 26, 2019
سيول ايران pic.twitter.com/OOod0FL0GW— أبو لهب (@daysooo) March 25, 2019
وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل مشاهد مرعبة من داخل مدن إيرانية بارزة مثل مدينة شيراز، والتي دمرت مناطق عديدة.
مقطع متداول عن سيول ايران يذكرنا بسيول جده#ايران #السعودية pic.twitter.com/WCQqekuILd— فياض العنزي (@BBsayfe) March 25, 2019
سيول جارفة في #ايران يارب لطفك pic.twitter.com/i8nMqHainA— ابو يزن الحربى (@aboyazan05001) March 26, 2019
وتظهر تلك المشاهد السيول وهي تجرف عدد كبير من المركبات والسيارات، التي لا يزال بعضها أحياء محتجزين داخلها وعاجزين عن الهرب.
#السيول_الجارفة_في_ايران— ALMOHAMMRA TV (@almohammratv) March 26, 2019
مدينة شيراز شهدت سيول جارفة خلفت عشرات الوفيات. pic.twitter.com/LHnwchkkq4
فيضانات و سيول تجتاح 8 محافظات ايرانية و حسب الارصاد ستضاف لهم 4 محافظات اخرى بشمال و غرب #ايران— الاهوازي (@ahvaz777) March 26, 2019
.. الفيديو من مدينة شيراز.. pic.twitter.com/bbZ4Q3oWr2
كما تظهر تلك المقاطع مياه السيول وهي تسير بسرعة مرتفعة جدا، ما دفعت عدد كبير من الناس إلى التعلق بأي شيء محيط بهم، حتى لو كان خطرا مثل عمود التيار الكهربائي.
#صباح_الثلاثاء— منصور (@ksa203092618237) March 26, 2019
هذا في ايران.. سيول و غرق pic.twitter.com/OISTXyO4Rf
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