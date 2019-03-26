الصين تدعم منظمة التجارة العالمية من أجل انفتاح أكبر على الاقتصاد العالمي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بكين تدعم الإصلاحات التي تجريها منظمة التجارة العالمية من أجل انفتاح اكبر على الاقتصاد العالمي.

© Sputnik . Sergey Subbotin الصين تضغط على أوروبا للدخول في تحالف مناهض لأمريكا بشأن التجارة

وقال جين بينغ في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي، والمستشارة الألمانية، ورئيس المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء في باريس " الصين تدعم منظمة التجارة العالمية وإصلاحاتها من أجل انفتاح أكبر على الاقتصاد العالمي والحفاظ على منظومة التجارة متعددة الأطراف".

ودعا شي جين بينغ لمزيد من التعاون المشترك بين دول العالم، قائلا "يجب أن نسعى للتركيز على التعاون المشترك، وتعزيز الثقة بين دول العالم، وأن نسعى لتعزيز الحوار المشترك، وبناء الشراكات القوية".

وأكد الرئيس الصيني "العلاقات الصينية الأوروبية تتمثل بالتعاون المشترك لدينا نقاط اختلاف وتنافس لكنه تنافس إيجابي"، مؤكدا "تريد بناء عالم متوازن يستفيد فيه الجميع".