إيران تعلن موقفها الرسمي من قرار واشنطن بشأن الجولان السوري المحتل

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

© Sputnik . الكرملين يأسف لقرار واشنطن بشأن الجولان الذي سيكون له نتائج سلبية

وأضاف روحاني، في تصريح للتلفزيون الرسمي : "لم يكن يخطر على بال أحد أن يأتي رئيس للولايات المتحدة يخالف القوانين الدولية والمقررات الأممية بشكل أحادي الجانب ويمنح أرضا تمتلكها دولة ثانية لمغتصب".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن زمن سيطرة الاستعمار على الدول ومنح المستعمر جزءا من بلد لبلد آخر انتهى،

وأضاف قائلا: "في القرن الحاضر لم يسبق لأحد القيام بمثل هذا العمل".

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين 25 آذار/مارس، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى "حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمّن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من حزيران/يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، الذي يدعوا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.