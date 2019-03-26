شرطة طهران تغلق طرقا محاذية للأنهار تحسبا للفيضانات

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إغلاق المناطق السياحية المحاذية للأنهر في العاصمة طهران لمدة 72 ساعة، لاحتمال وقوع فيضانات خلال الساعات القليلة المقبلة بالعاصمة.

وقال قائد شرطة المرور الإيرانية، العميد كمال هاديانفر: "تم إغلاق كل المناطق السياحية الجبلية والمحاذية للأنهر في العاصمة طهران في دربند ودركة وفرحزاد ولواسان وفشم وإمام زادة داوود وحديقة نهج البلاغة لمدة 72 ساعة، لاحتمال وقوع فيضانات خلال الساعات القادمة في العاصمة".

​فيما أعلنت إدارة مطار الإمام خميني الدولي في العاصمة طهران، على موقعها على الإنترنت، "احتمال تأجيل موعد الرحلات الجوية اليوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية غير المستقرة".

وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي قد طالب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، بإرسال مزيد من الإمكانيات لإغاثة أهالي المناطق المنكوبة بالسيول في محافظتي جلستان ومازندران، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في العاصمة طهران العميد حميد هدواند، أن شرطة طهران دخلت حالة التأهب التام وشكلت أربعة مقرات خاصة تحسبا لوقوع أية سيول محتملة.

وأكد مسؤول العلاقات العامة والمتحدث باسم حرس الثورة العميد رمضان شريف، أن قائد الحرس الثوري اللواء محمد على جعفري توجه فور وصوله إلى محافظة كلستان إلى المناطق المنكوبة بالسيول واطلع على الخطوات المتخذة لإغاثة ومساعدة المواطنين هناك، وأصدر أوامره إلى فرق الحرس الثوري بالمحافظات بالإسراع في إيصال التجهيزات التي يحتاجها أبناء الشعب.