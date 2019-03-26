نائب الأمين العام للأمم المتحدة: روسيا تناقش قرارا في مجلس الأمن حول تمويل الإرهاب

قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس قسم مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، إن روسيا بدأت مع فرنسا وعدد من الدول الأخرى مناقشة قرار جديد في مجلس الأمن لمنع تمويل الإرهاب بنجاح أكبر.

© Sputnik . Ramil Sitdikov لافروف: نرحب برغبة ترامب التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني

براتسلافا — سبوتنيك . وقال فورونكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "حتى الآن ولسوء الحظ، فإن حجم الأموال المستلمة مرتفع للغاية".

وتابع "لذلك، بدأت فرنسا، وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى روسيا، في مناقشة قرار يكون أكثر نجاحا بمجلس الأمن الدولي حول منع تمويل الإرهاب".