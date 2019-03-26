أمريكا تدرج 14 كيانا و9 أشخاص على لائحة العقوبات المرتبطة بإيران

القاهرة — سبوتنيك. قالت الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات "تستهدف شبكة شركات إيرانية، وإماراتية، وأخرى مقرها تركيا، تقوم بتحويل مليارات الدولارات واليورو، للحرس الثوري الإيراني، ووزارة الدفاع والإمداد للقوات المسلحة الإيرانية، إضافة إلى شراء ملايين الدولارات من مركبات وزارة الدفاع".

© REUTERS / Brian Snyder الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

وفرضت الخزانة الأمريكية قبل أيام، عقوبات جديدة على إيران، بسبب برامجها الصاروخية وتشمل 14 فردا و17 كيانا.

وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في مؤتمر صحفي، الجمعة، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 31 شخصًا وكيانًا، بسبب برامج إيران الصاروخية.

وقال المسؤول "اليوم تعلن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية، أننا سنخصص 14 فردا و 17 كيانا خاضعا للعقوبات، التي تستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم".

وتابع المسؤول الأمريكي: ترتبط هذه الكيانات الـ 31 بوحدة إيرانية معروفة باسم يحمل حروفًا كودية فارسية، وهي SPND، وتتبع تلك الوحدة الحرس الثوري الإيراني مباشرة.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد انسحب العام الماضي، من الاتفاق النووي الإيراني، المبرم عام 2015، والذي وافقت بموجبه إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست. وأدت هذه العقوبات لخفض صادرات النفط الإيراني إلى النصف بالفعل.

وتقول دول أوروبية إنها تشترك مع واشنطن في مخاوفها بشأن سلوك إيران في المنطقة لكنها تعتقد أن الانسحاب من الاتفاق النووي كان خطأ ووعدت بمحاولة إصلاح الاتفاق ما دامت إيران تواصل الالتزام به. وبشكل عملي قبلت شركات أوروبية العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وتوقفت عن الاستثمار هناك.