نتنياهو يتوعد حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا سنفعل ما يلزم من أجل الدفاع عن أنفسنا.

توعد نتنياهو حركة "حماس" في كلمة ألقاها قبل قليل، أمام مؤتمر "إيباك"، موضحا أن بلاده مستعدة للرد بقوة أكبر في قطاع غزة، ومؤكدا أن الحركة تكبدت ضربة موجعة.

وسبق أن قال نتنياهو، ظهر اليوم الثلاثاء، إن جيش بلاده لن يتردد في الدخول لقطاع غزة بريا.

رئيس الوزراء نتنياهو في الكلمة التي ألقاها قبل قليل أمام مؤتمر الإيباك: ردينا بشكل قوي للغاية على إطلاق الصواريخ من غزة وتكبدت حماس ضربة موجعة. نحن مستعدون للرد بقوة أكبر وعملياتنا في غزة كانت بحجم لم نر مثله منذ 4 سنوات. سنفعل ما يلزم من أجل الدفاع عن أنفسنا. #حماس_تحت_القصف — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 26, 2019

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو قد أضاف على مصعد طائرته قبل عودته من واشنطن إلى إسرائيل:

على حماس أن تعلم أننا لن نتردد في الدخول بريا لقطاع غزة وعمل الخطوات المطلوبة. هذا الأمر ليس له علاقة لا بتاريخ ولا بأي شيء آخر والليلة الماضية قمنا برد قوي جدا.

وتابع نتنياهو:

فور عودتي للبلاد سأتوجه للكرياه (مقر وزارة الأمن في تل أبيب) وأتابع الأمور بنفسي.

© REUTERS / Amir Cohen شرط إسرائيلي لوقف التصعيد في غزة

وقالت مصادر إعلامية عبرية، صباح الثلاثاء، إن نتنياهو، سيرأس ظهر اليوم اجتماعا مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ومع كبار قادة الأجهزة الأمنية، في مقر وزارة الأمن لتقييم التطورات في قطاع غزة، وفقا لقناة " آي 24 نيوز ".

وأعلنت وسائل الإعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، عن إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص في هجوم صاروخي على وسط إسرائيل، ودعت السلطات المحلية السكان للجوء إلى الملاجئ للاحتماء بها.

وعلى الفور، أعلنت إسرائيل إغلاق معبرين مع قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "منسق أعمال الحكومة في المناطق، الميجر جنرال كميل أبو ركن، أعلن عن إغلاق معبري إيرز وكرم شالوم، وتقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر"، موضحا: "تم اتخاذ القرار في أعقاب إطلاق الصاروخ صباح اليوم من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".