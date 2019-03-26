أفغانستان تستدعي سفيرها من باكستان احتجاجا على تصريحات عمران خان

أعلنت الخارجية الأفغانية استدعاء سفيرها لدى إسلام آباد للتشاور عقب تصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اعتبرتها تدخلا في شؤونها.

كابول- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية صبغة الله أحمدي عبر حسابه على "تويتر" اليوم الثلاثاء "استدعت وزارة الشؤون الخارجية سفير أفغانستان من إسلام أباد لإجراء المزيد من المناقشات".

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وأضاف أحمدي "استدعت وزارة الخارجية نائب سفير جمهورية باكستان الإسلامية فيما يتعلق بالملاحظات غير المسؤولة الأخيرة لرئيس وزراء باكستان عمران خان".

وأعربت وزارة الخارجية الأفغانية "عن اعتراضها الشديد على التصريحات الطائشة لرئيس الوزراء الباكستاني حول عملية السلام وتشكيل حكومة مؤقتة، وتعتبر هذه التصريحات مثالاً واضحًا على سياسة باكستان للتدخل في الشؤون الداخلية".

وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان أعلن الأسبوع الماضي إلغاء الاجتماع مع حركة طالبان المسلحة بسبب اعتراضات من الحكومة الأفغانية.

وأشار خان، حسب صحيفة "إكسبرس تربيون" الباكستانية، إلى أن عملية السلام الأفغانية سوف تكون ناجحة حال تشكيل حكومة أفغانية مؤقتة يكون بإمكانها إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جميع الجهات المعنية