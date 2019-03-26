أردوغان: تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام قرار ترامب حول الجولان المحتل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في معرض حثه المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتصويت لحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم خلال تجمع جماهيري في ولاية آدييامان جنوب شرقي البلاد، أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام قرار ترامب حول الجولان المحتل.

© Sputnik . Valeriy Melnikov ما وراء تصريحات أردوغان حول الجولان

وأكد الرئيس التركي بأن هذه التصريحات من قبل ترامب ، تجر المنطقة إلى شفا أزمة خطيرة، وهو ما لا يمكن القبول به.

وعبر، السبت الماضي، عن نيته بنقل ملف الجولان السوري المحتل إلى الأمم المتحدة، على خلفية تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الوقت قد حان للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

هذه التصريحات والحرب الكلامية السابقة بين أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تدفع الجميع إلى التكهن حول الهدف من هذه التصريحات، وعن الفوائد والخسائر التي يحققها كل طرف من الأطراف المعنية.

ووقع ترامب، أمس الإثنين، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

ويضفي المرسوم صبغة رسمية على بيان ترامب في 21 آذار/ مارس الجاري، الذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن تعترف تماما بسيادة إسرائيل على الجولان.

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من حزيران/ يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1981، الذي يطالب إسرائيل بإلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وغير ذات أثر.