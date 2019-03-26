هبوط اضطراري لطائرة بوينغ "737 ماكس 8" في مطار بولاية فلوريدا الأمريكية

ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز" من طراز بوينغ 737 MAX 8 بدون ركاب، هبطت اضطراريا بسلام في مطار أورلاندو الدولي في ولاية فلوريدا، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لمشكلة متعلقة بالمحرك.

وكانت الطائرة متجهة إلى فيكتورفيل، في كاليفورنيا، من دون ركاب، ولكنها عادت بسلام إلى أورلاندو، في حوالي الساعة 18:50 بتوقيت غرينتش، وفقا لرويترز.

وقال متحدث باسم شركة "بوينغ"، إنها "على علم بالحادث وتدعم عملائها"، فيما لم ترد شركة "ساوث ويست إيرلاينز" فورا على طلب التعليق.

هذا وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الفيدرالية للطيران الأميركية إيقاف تشغيل جميع طائرات "بوينغ 737 ماكس" للتحقيق في حادث طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ولقي 157 شخصا من 35 بلداً مصرعهم، إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، يوم 10 آذار/مارس الجاري، في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرقي أديس أبابا، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.

ويذكر أن هذا هو ثاني حادث لطائرة من هذا الطراز خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث تحطمت في 29 تشرين/أكتوبر 2018، طائرة شركة الخطوط الجوية "لايون إير" الإندونيسية.

وكانت عدة دول وشركات قد أعلنت تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8".