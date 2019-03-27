مادورو: لقاء حكومي رفيع المستوى بين فنزويلا وروسيا يعقد في أبريل

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأن اجتماع حكومي رفيع المستوى بين روسيا وفنزويلا سيعقد في نيسان/ أبريل، مشيرا إلى أنه من المخطط خلال هذا اللقاء توقيع نحو 20 وثيقة .

موسكو — سبوتنيك. وقال مادورو في مقابلة مع برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة الأولى الروسية:" في نيسان/ أبريل، ستعقد جلسة عمل رفيعة المستوى حول التعاون الحكومي بين روسيا وفنزويلا، سنوقع خلالها أكثر من 20 وثيقة حول التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والطاقة والتعليم".

© Sputnik . Maksim Blinov موسكو: وجود الخبراء الروس في فنزويلا يتم ضمن اتفاق بين حكومتي البلدين

وأضاف أن فنزويلا "تتوقع بالقريب العاجل" استلام دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية والأدوية من روسيا.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 يناير / كانون الثاني، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأعلن نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.