الاتحاد الأوروبي يعتبر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم غير شرعي

بروكسل — سبوتنيك. وقال هان في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة ضم جزيرة القرم إلى روسيا: "منذ خمس سنوات ضمت روسيا القرم ونحن لن نعترف بهذا الضم غير الشرعي لجزيرة القرم"، مشيرا إلى أن ما هو موجود الآن يتعارض والقانون الدولي".

© REUTERS / FRANCOIS LENOIR الاتحاد الأوروبي يرفض التعليق على عواقب موقف أمريكا من الجولان على وضع القرم

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي اتخذ على خلفية ضم جزيرة القرم وسيفاستول إجراءات عقابية ضد روسيا.

وختم هان، أن "أوكرانيا ليست وحدها وسنستمر بدعمها".

وتطرق مفوض سياسة الجوار لمسألة البحار الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع ان يتم إطلاق سراحهم، وتامين الحاجات والعلاجات الطبية لهم وإطلاق سراح آخرين احتجزوا في السجون الروسية، فضلا عن حرية الملاحة بمضيق كيرتش.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما في ذلك والولايات المتحدة، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا. وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة هذا النهج الغربي العدائي وإعادة العلاقات مع الغرب إلى مجراها الطبيعي.

جدير بالذكر أن إقليم شبه جزيرة القرم عاد إقليميا روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه الجزيرة وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتبارا من 18 مارس/آذار 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة "سيفاستوبول".