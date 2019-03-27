بوروشينكو يعلن بوتين منافسا رئيسيا في انتخابات الرئاسة الأوكرانية

وكشف بوروشينكو لمشاهدي التلفزيون أنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منافسا رئيسيا، حيث قال في حديث متلفز: "لا أخجل من قول إن بوتين هو منافسي".

© Sputnik . Dmitry Astakhov لماذا يرفض بوتين الاستماع إلى بوروشينكو

وسينتخب الأوكرانيون رئيسا جديدا للجمهورية من بين 39 مرشحا في 31 مارس/آذار. وأظهر استطلاع حديث للرأي أن الفنان فلاديمير زيلينسكي يتصدر ترتيب المرشحين الأوفر حظا للفوز في انتخابات رئاسة الجمهورية بينما يحتل بوروشينكو المرتبة الثانية.

جدير ذكره أن أركان السلطة الأوكرانية الحالية الذين وصلوا إلى السلطة بعدما وقع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، لا يخفون مشاعرهم العدائية تجاه روسيا وقادتها، وما فتئوا يطلقون تهمة ظالمة بحق روسيا زاعمين أنها ضمّت واحتلت شبه جزيرة القرم.