إصابة 5 أشخاص إثر انفجار غرب ستوكهولم

وأسفر الحادث الذي حصل، ليلة الأربعاء في الساعة 01:10 بالتوقيت المحلي، عن تدمير واجهة المبنى، بالإضافة إلى السيارات الواقعة بجانبه، بحسب صحيفة "Aftonbladet".
Several #IED s exploded in #Swedish #Stockholm suburb near migrant ghettos. Many homes, buildings and cars are damaged. #migpol #migrantswelcome https://t.co/4FuTyGhf5Z— GunillaJohansson (@Hajk) March 27, 2019
وحسب بيان الشرطة، يتلقى خمسة أشخاص العلاج في الوقت الحالي.
كما قال ممثل عن الشرطة، فريدريك أندرسون، إن عددا من الأشخاص أصيبوا بحالة صدمة، وأصيب شخص واحد بجروح بسبب تحطم الزجاج.
وتحقق الشرطة في مكان الحادث، وسبب الانفجار غير معروف حتى الآن.
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