إصابة 5 أشخاص إثر انفجار غرب ستوكهولم

وقع انفجار، اليوم الأربعاء، في منطقة صناعية غرب ستوكهولم عاصمة السويد، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح طفيفة.

وأسفر الحادث الذي حصل، ليلة الأربعاء في الساعة 01:10 بالتوقيت المحلي، عن تدمير واجهة المبنى، بالإضافة إلى السيارات الواقعة بجانبه، بحسب صحيفة "Aftonbladet".

وحسب بيان الشرطة، يتلقى خمسة أشخاص العلاج في الوقت الحالي.

كما قال ممثل عن الشرطة، فريدريك أندرسون، إن عددا من الأشخاص أصيبوا بحالة صدمة، وأصيب شخص واحد بجروح بسبب تحطم الزجاج.

وتحقق الشرطة في مكان الحادث، وسبب الانفجار غير معروف حتى الآن.