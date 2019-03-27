حريق كبير في متحف سانت لويس الأمريكي للوثائق النادرة

وقالت إدارة المطافئ على تويتر إن "نحو 80 من رجال الإطفاء عملوا لمدة ساعتين لإخماد النيران التي اندلعت في وقت متأخر من الليل في متحف مكتبة مخطوطات كاربيليس".
St. Louis Fire Department — 3rd Alarm Fire 3500blk of Russell https://t.co/XT44o4N4nK— St. Louis Fire Dept (@STLFireDept) March 27, 2019
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن وسائل الإعلام قالت إن الطابق الثاني من المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق ويعود تاريخه إلى مئة عام انهار أثناء الحريق. وبدأ التحقيق لمعرفة سبب الحريق.
وقالت صحيفة "سانت لويس ديسباتش" إنه مع انطلاق أجراس الإنذار، هرع رجال الإطفاء لإخراج الصناديق والتماثيل وغيرها من القطع الأثرية.
810C/Deputy Chief reports: Building evacuated; companies transitioning into defensive operations. Four aerial waterways in operation and two 2-1/2 inch attack lines working. 80 firefighters actively working. No injuries reported. #STLCity pic.twitter.com/741iN2qV3z— St. Louis Fire Dept (@STLFireDept) March 27, 2019
ولم يتضح حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ماذا كان في المتحف الذي يضم بعضا من أكبر المجموعات الخاصة في العالم للمخطوطات الأصلية، وذلك لأن مقتنياته تنتقل بالتناوب بين أكثر من 10 متاحف في الولايات المتحدة.
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