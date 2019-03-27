بالفيديو... هجوم على موكب المعارض غوايدو في فنزويلا وواشنطن تعلق

تعرض موكب المعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، يوم أمس الثلاثاء، لاعتداء من قبل مواطنين في أحد شوارع العاصمة الفنزويلية كراكاس.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو أظهر قيام عدد من المواطنين بالهجوم على موكب المعارض الفنزويلي خوان غوايدو خلال تنقله في أحد شوارع العاصمة الفنزويلية كراكاس.

#AHORA Momento en el que el presidente encargado de la República, @jguaido sale de la Asamblea Nacional, el vehículo en el que se traslada fue atacado con golpes y objetos contundentes por grupos paramilitares armados #26Mar pic.twitter.com/zYVSQvVE4U — VPItv (@VPITV) March 26, 2019

وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية بلسان وزير خارجيتها مايك بومبيو الذي أدان الهجوم على المعارض الفنزويلي خوان غوايدو.

وقال بومبيو: "إن الولايات المتحدة تدين الهجمات على موكب الرئيس المؤقت خوان غوايدو، وكذلك ممارسات الاضطهاد التي يتعرض لها أعضاء الجمعية الوطنية ووسائل الإعلام في فنزويلا، فهذه الأعمال لن تؤدي إلى تخويف المعارضة لأجل استعادة الديمقراطية والاستقرار والازدهار في فنزويلا".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا ثم عدد كبير من الدول الأوروبية. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى مؤخرا اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.