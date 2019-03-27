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13:24 27 مارس/ آذار 2019
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    احتجاجات ضد بريكست

    ما هو "بريكست" وتفاصيل "الطلاق" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

    © AP Photo / Tim Ireland
    العالم
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    يستمر النزاع بين رئيسة الحكومة البريطانية والبرلمان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قامت بريطانيا، اليوم الأربعاء، برفض عريضة قدمها الملايين لإلغاء بريكست، فما هو بريكست وتفاصيل اتفاق "الطلاق" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

    ما معنى بريكست

    كلمة بريكست، هي اختصار لكلمتين "British exit" أي خروج بريطانيا، وتستخدم هذه الكلمة عند التحدث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
    Sputnik
    رئيسة وزراء بريطانيا: نعمل على مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق
    والاتحاد الأوروبي هو اتحاد سياسي واقتصادي مؤلف من 28 دولة تتاجر مع بعضها بعضا وتسمح للمواطنين بالانتقال بسهولة بين البلدان للعيش والعمل.

    ثم انضمت بريطانيا  إلى الاتحاد الأوروبي، المعروف آنذاك باسم المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) في عام 1973.

    سبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

    تم إجراء تصويت من قبل الشعب، أي الاستفتاء في 23 يونيو/حزيران 2016، حيث أجاب الناخبون على سؤال واحد فقط، ما إذا كان يجب على بريطانيا المغادرة أو البقاء في الاتحاد الأوروبي.

    ونتائج الاستفتاء كانت كالتالي، 52 في المئة دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

     كما كان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد يوم 29 مارس/آذار 2019، لكن الاتحاد الأوروبي وافق بتأجيل موعد الخروج.

    ويبنى بريكست على اتفاق خاص يشبه باتفاق الطلاق.

    زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين
    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    زعيم حزب العمال البريطاني يدعو لانتخابات مبكرة عقب فشل صفقة ماي بشأن "بريكست"
    أهم نقاط اتفاق بريكست

    الاتفاق على مقدار المال الذي يجب أن تدفعه بريطانيا للخروج، وهذا المبلغ يمكن أن يصل إلى 39 مليار جنيه إسترليني.

    تحضير قوانين جديدة، للمواطنين البريطانيين الذين يعيشون الآن في بلدان الاتحاد الأوروبي والمواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا.

    قضية وضع الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية أيرلندا بعد بريكست.

    ويجب على النواب البريطانيين الموافقة على تفاصيل الاتفاق ليتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    ولا يتم الاتفاق الآن على كيفية استمرار العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

    تأجيل بريكست

    اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال مؤتمر في بروكسل على تأجيل بريكست حتى 22 مايو/أيار 2019، وهذا لإعطاء بريطانيا الوقت لتصديق الصفقة أي جعلها رسمية وفق القانون.

    لكن في حال عدم الاتفاق على صفقة، قانون الاتحاد الأوروبي سيقف عن العمل في بريطانيا على الفور دون فترة انتقالية ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعار الجمارك ما سيكلف الشركات البريطانية مليارات الجنيهات.

    انظر أيضا:

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    توسك: يمكن تأجيل "بريكست" ولكن بشروط
    رئيسة وزراء بريطانيا تطلب تأجيل "بريكست" حتى 30 يونيو المقبل
    الكلمات الدلالية:
    اتفاق, استفتاء, عريضة, خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, بريكست, وكالة سبوتنيك, الحكومة البريطانية, الاتحاد الأوروبي, ماي, بريطانيا
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