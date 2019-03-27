ما هو "بريكست" وتفاصيل "الطلاق" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

يستمر النزاع بين رئيسة الحكومة البريطانية والبرلمان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قامت بريطانيا، اليوم الأربعاء، برفض عريضة قدمها الملايين لإلغاء بريكست، فما هو بريكست وتفاصيل اتفاق "الطلاق" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ما معنى بريكست

كلمة بريكست، هي اختصار لكلمتين "British exit" أي خروج بريطانيا، وتستخدم هذه الكلمة عند التحدث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والاتحاد الأوروبي هو اتحاد سياسي واقتصادي مؤلف من 28 دولة تتاجر مع بعضها بعضا وتسمح للمواطنين بالانتقال بسهولة بين البلدان للعيش والعمل.

ثم انضمت بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، المعروف آنذاك باسم المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) في عام 1973.

سبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تم إجراء تصويت من قبل الشعب، أي الاستفتاء في 23 يونيو/حزيران 2016، حيث أجاب الناخبون على سؤال واحد فقط، ما إذا كان يجب على بريطانيا المغادرة أو البقاء في الاتحاد الأوروبي.

ونتائج الاستفتاء كانت كالتالي، 52 في المئة دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما كان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد يوم 29 مارس/آذار 2019، لكن الاتحاد الأوروبي وافق بتأجيل موعد الخروج.

ويبنى بريكست على اتفاق خاص يشبه باتفاق الطلاق.

© REUTERS / HANNAH MCKAY زعيم حزب العمال البريطاني يدعو لانتخابات مبكرة عقب فشل صفقة ماي بشأن "بريكست"

الاتفاق على مقدار المال الذي يجب أن تدفعه بريطانيا للخروج، وهذا المبلغ يمكن أن يصل إلى 39 مليار جنيه إسترليني.

تحضير قوانين جديدة، للمواطنين البريطانيين الذين يعيشون الآن في بلدان الاتحاد الأوروبي والمواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا.

قضية وضع الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية أيرلندا بعد بريكست.

ويجب على النواب البريطانيين الموافقة على تفاصيل الاتفاق ليتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولا يتم الاتفاق الآن على كيفية استمرار العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

تأجيل بريكست

اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال مؤتمر في بروكسل على تأجيل بريكست حتى 22 مايو/أيار 2019، وهذا لإعطاء بريطانيا الوقت لتصديق الصفقة أي جعلها رسمية وفق القانون.

لكن في حال عدم الاتفاق على صفقة، قانون الاتحاد الأوروبي سيقف عن العمل في بريطانيا على الفور دون فترة انتقالية ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعار الجمارك ما سيكلف الشركات البريطانية مليارات الجنيهات.