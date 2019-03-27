بعد زيارته لأمريكا... نائبة أمريكية تهاجم نتنياهو: أنت متهم في 3 قضايا فساد

هاجمت النائبة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي إلهان عمر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتهمته بالرشوة والفساد.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها على حسابها على "تويتر"، خلال الـ24 الساعة الماضية، وقالت عمر إن اليهود يؤثرون على الحكومات من خلال المال.

🤔 This from a man facing indictments for bribery and other crimes in three separate public corruption affairs.



Next! https://t.co/BX6qLpISKx — Ilhan Omar (@IlhanMN) March 26, 2019

وقالت عمر إن الأمر يتعلق بالمال، وهو ما رد عليه نتنياهو، خلال خطابه، الموجه إلى تجمع "أيباك" اليهودي في واشنطن، بأن المال لا علاقة له بدعم إسرائيل.

وقالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر: "نتنياهو يواجه اتهامات بالرشى، ولديه ثلاث قضايا فساد منفصلة".

At this year’s AIPAC conference, the topic PM Netanyahu chose to focus on was…me.https://t.co/HbomAHmh9Y — Ilhan Omar (@IlhanMN) March 26, 2019

وشهدت الأيام الماضية تصعيدا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، شمل تنفيذ هجمات صاروخية فلسطينية وضربات جوية إسرائيلية، قبل أن تنجح وساطة مصرية، مساء الاثنين 25 مارس / آذار، في وضع حد للتصعيد.

White supremacist violence is on the rise globally. Right-wing extremists killed more people in the US in 2018 than any year since 1995. Anti-Semitic violence accounted for 58% of religious hate crimes.



Yet the topic Netanyahu chose to focus on was…me. — Ilhan Omar (@IlhanMN) March 26, 2019

وخلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن، التي اختتمها الثلاثاء، عقد رئيس الوزراء الإٍسرائيلي اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وقع مرسوما يقضي باعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

رئيس الوزراء نتنياهو سيلقي كلمة أمام مؤتمر أيباك بعد 20 دقيقة من الآن عبر الأقمار الصناعية. يمكنكم مشاهدة الكلمة في بث مباشر هنا: https://t.co/N8of7fDeVC — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 26, 2019

وتتبنى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا متحيزا لصالح إسرائيل كانت أبرز محطاته في عام 2017 عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.