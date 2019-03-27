بارنييه: عملية بريكست لها عواقبها وعلى بريطانيا تحمل ذلك

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست، ميشيل بارنييه، إن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد لها عواقب وعلى لندن تحملها.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر بارنييه، خلال جلسة البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء: "هذه عملية خروج لها عواقبها، وعلى بريطانيا، ولا أحد غيرها، تحمل العواقب، ويجب أن تتحمل مسؤولياتها".

© REUTERS / ANNEGRET HILSE ماي: سأستقيل إذا صوت مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي لصالح خطتي

وأضاف بارنييه: "على مدار عامين من التفاوض كنا نتحلى ننظر بتأنٍ لحلول عملية للإشكاليات التي خلقها بريكست، والوصول لاتفاق".

كما أكد أن "المملكة المتحدة ستبقى شريكا وحليفا قويا، وعلينا أن نجد حلولا ذكية للموقف".

ولفت بارنييه إلى أن "المملكة المتحدة أمامها كل الخيارات لتحمل مسؤولياتها، لتقرر كيف ستتحمل هذه المسؤوليات، والعواقب، وكل شيء وارد، ونحن أمام سيناريوهات متعددة، فبريطانيا عليها الاختيار إما السير في هذه الطريق أو غيرها، ولم يفت الأوان بعد لتختار، نحن لم ننته بعد، كل شيء محتمل، البقاء محتمل، حتى تاريخ 11 أبريل/ نيسان المقبل، ولكن الاختيار له عواقب وعلى بريطانيا تحملها".