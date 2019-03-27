روحاني يزور المناطق المنكوبة بالسيول

تفقد الرئيس الإيراني حسن روحاني عددا من المناطق المنكوبة نتيجة السيول التي ضرب شمالي البلاد قبل أيام.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، وصل روحاني اليوم إلى مدينة جرجان بمركز محافظة كلستان شمالي ايران لتفقد أوضاع المواطنين وعمليات الإغاثة لمنكوبي السيول الأخيرة التي اجتاحت المحافظة.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة في إيران إلى اجتياح السيول لمناطق كثيرة إلى وفاة 25 شخصا، بحسب رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني علي أصغر بيفاندي.

​وفور وصوله إلى مطار جرجان توجه روحاني إلى المناطق التي اجتاحتها السيول لتفقد الأوضاع والتعرف ميدانيا على عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات ومعالجة مشاكل المنكوبين خاصة في مدينة آق قلا التي غمرتها مياه السيول.

ومن المقرر أن يترأس رئيس الجمهورية، اليوم الاربعاء، اجتماع لجنة إدارة الأزمة في محافظة كلستان.

واجتاحت السيول عددا من المناطق الإيرانية، وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجرف عددا كبيرا من المركبات والسيارات، بينما حاصرت المياه سكان المناطق المنكوبة.

Shiraz — #Iran

20 people killed by flash floods & more than 100 wounded.

Horrific images.#IRANFLOOD pic.twitter.com/6Ie3pUrV1d — mahsti25 (@Metanat8) March 26, 2019

​وأصدر المرشد الأعلى علي الخامنئي توجيهات إلى القوات المسلحة في البلاد بالمساعدة في إنقاذ المنكوبين، وطالب خامنئي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، بإرسالة مزيد من الإمكانيات لإغاثة أهالي المناطق المنكوبة بالسيول في محافظتي جلستان ومازندران.