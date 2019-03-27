باكستان تدعو لعدم عسكرة الفضاء

أصدرت باكستان دعوة ضد التهديدات العسكرية في الفضاء الخارجي، اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان الهند أنها أسقطت أحد أقمارها الصناعية في إشارة لقوتها المتنامية في الفضاء.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها، إن "الفضاء هو التراث المشترك للبشرية وكل دولة تتحمل مسؤولية تجنب الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عسكرة هذه الساحة"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف البيان: "نأمل أن تكون الدول التي أدانت في الماضي بشدة إظهار قدرات مماثلة من قبل الآخرين مستعدة للعمل على تطوير تعهدات دولية لمنع التهديدات العسكرية المتعلقة بالفضاء الخارجي".

وتابعت: "التفاخر بمثل هذه القدرات يذكرنا بميل دون كيشوت للصراع ضد طواحين الهواء".

وكانت الهند قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أنها نجحت في اختبار سلاح مضاد للأقمار الصناعية، وإسقاطه هدفا من مدى أرضي منخفض.

وقال رئيس الحكومة الهندية على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، إن الهند هي الدولة الرابعة في العالم التي لديها مثل هذه القدرات.

وتابع رئيس الوزراء أن هذا الأمر يجعل الهند قوة فضائية "وأكثر أمانا وستعزز السلام".

وأشار مودي إلى أن هناك 3 دول فقط تمتلك السلاح الجديد هي روسيا وأمريكا والصين.