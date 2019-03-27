مندوب فرنسا: مجلس الأمن يعقد اجتماعا لبحث الوضع في الجولان اليوم

صرح الممثل الدائم لفرنسا في الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، للصحفيين اليوم، بأن مسألة مرتفعات الجولان، التي طلبت سوريا عقد جلسة من أجلها في مجلس الأمن الدولي، يُقترح اعتبارها مسألة إضافية خلال الاجتماع حول الشرق الأوسط المقرر عقده اليوم الأربعاء.

وقال ديلاتر "استجابة لطلب عقد اجتماع عاجل بشأن مرتفعات الجولان، عرضنا للتو على شركائنا في مجلس الأمن تحويل مشاوراتنا بشأن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إلى اجتماع مفتوح حول الشرق الأوسط، والذي سيغطي أيضا الوضع في الجولان".

وطلبت سوريا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الجولان، بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الفائت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

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وتحتل إسرائيل الجولان منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منه رغم قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، اللذين يطالبان إسرائيل بالانسحاب منه.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 1981، أعلنت إسرائيل "ضم الجولان" من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة.