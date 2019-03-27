تستعد لمواجهة قوية... موقع عبري: حماس تقرأ الخريطة الإسرائيلية جيدا

قال موقع إلكتروني عبري إن كل الخيارات متوقعة من جهة قطاع غزة والأيام الأخيرة المتبقية للانتخابات الإسرائيلية ستحمل الكثير من المفاجآت.

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم الأربعاء، أن الأيام المقبلة، التي تسبق إجراء الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، رقم 21، والمقررة في التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل، ستشهد الكثير من المفاجآت، منها إطلاق الصواريخ على الداخل الإسرائيلي من قلب قطاع غزة، وذلك حتى في يوم الانتخابات نفسه.

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وأضاف الموقع العبري أن حركة "حماس" تجيد قراءة الخريطة الإسرائيلية جيدا، وبأن الحركة دعت إلى التحشيد يوم السبت 30 مارس/ آذار، الموافق ليوم الأرض الفلسطيني في مظاهرة مليونية بطول الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأكد الموقع الإلكتروني العبري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الدفاع، بنيامين نتنياهو، قرر لهذا السبب زيادة أعداد القوات العسكرية الإسرائيلية بطول هذا الجدار، والاستعداد لأية مواجهات محتملة، مع ترجيح سقوط قتلى وإصابات بين صفوف المتظاهرين الفلسطينيين.

وأوضح الموقع العبري أن حركة "حماس" ضغطت على الليمونة حتى النهاية، وهو ما يجعلها ستدخل في مواجهات مباشرة وقوية محتملة بطول الجدار الفاصل مع إسرائيل.