صحيفة عبرية: الاعتراف بالجولان يرسي مبدأ يسمح بالاحتفاظ بالأراضي المحتلة

قال مصدر سياسي إسرائيلي بارز إن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، يؤسس لمبدأ يمكن بمقتضاه مواصلة السيطرة على الأراضي المحتلة كجزء من حرب دفاعية.

نقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء أمس، الثلاثاء، عن لسان مصدر سياسي إسرائيلي "إن الجميع يقولون إنه لا يمكن السيطرة على أرض محتلة، ولكن يتبين أنه يمكن ذلك. إذا تم احتلالها في حرب دفاعية فهي لنا".

© REUTERS / CARLOS BARRIA بعد الجولان... خطوة ترامب القادمة قد تكون ملغومة

وأجرى المسؤول الإسرائيلي ـ دون تحديد اسمه وكنته ـ مقارنة بين مرتفعات الجولان السورية المحتلة والضفة الغربية، التي تم احتلالها، أيضا، في حرب الأيام الستة، عام 1967.

وزعمت الصحيفة العبرية عن لسان المصدر الإسرائيلي أن الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، يمكن أن يكون بمثابة أساس لحملة مستقبلية مشابهة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في المنطقة (C) من الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة العبرية في تقريرها المطول نقلا عن لسان المصدر الإسرائيلي إلى أن المواجهة بين إسرائيل وإيران، وهو الموضوع الذي تقدم فيه الولايات المتحدة "الدعم المطلق والشامل" لإسرائيل، على حد تعبيره، مضيفا أن نتنياهو قدم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطة لإخراج الإيرانيين من سوريا.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 25 مارس/ آذار الجاري، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء، وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي، الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر/كانون الأول 1981، الذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.