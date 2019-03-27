زعيم حزب إسرائيلي يهدد هنية بالعربية: دير بالك أنا مش ليبرمان... (بالفيديو)

وظهر بينيت في الفيديو، وهو يضع قلنسوة المتدينين اليهود "الكيباه" على رأسه، ويقول بالعربية العامية: "دير بالك يا هنية، أنا مش ليبرمان"، في إشارة إلى وزير الدفاع السابق، أفيغدور ليبرمان، الذي وعد باغتيال هنية، ولم يتمكن من ذلك؛ بحسب وكالة "سما".
وأضاف بينيت، وهو وزير التعليم في حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، "أنا جديد… اليمين الجديد".
انا غير عن ليبرمان pic.twitter.com/cFHesBdOen— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) ٢٧ مارس ٢٠١٩
وفي خلفية الفيديو، الذي يحمل عنوانا "أنا غير ليبرمان"، يسمع صوت تسجيل لهنية يقول، إن "الشهادة والمقاومة هي الطريق لتحرير أرض فلسطين، لاستعادة القدس والأقصى".
يشار إلى أنها المرة الأولى التي ينشر فيها بنيت دعاية انتخابية باللغة العربية، ضمن حملة الاستعداد للانتخابات العامة للكنيست، المقررة في 9 أبريل/ نيسان المقبل.
وكان ليبرمان قد هدد في تصريحات له، في أبريل/ نيسان 2016، باغتيال هنية، خلال 48 ساعة إذا لم يتم إعادة جثث الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى "حماس" منذ عام 2014، في حال توليه لمنصب وزير الدفاع.
وتولى ليبرمان منصب وزير الدفاع، في 30 مايو/ أيار 2016، إلى حين استقالته منه في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، دون أن يتمكن من تنفيذ تهديداته، بل قدم استقالته على خلفية وصول الأموال القطرية لحركة "حماس" في قطاع غزة.
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