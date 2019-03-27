ترامب: على روسيا مغادرة فنزويلا وكل الخيارات مطروحة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إنه على الجنود الروس مغادرة فنزويلا.

نقلت "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن على الجنود الروس مغادرة فنزويلا، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta واشنطن: لن نستخدم القوة لإدخال المساعدات إلى فنزويلا

وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع زوجة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو "يتعين على روسيا الخروج". وردا على سؤال حول كيفية تحقيق ذلك ، قال ترامب: "سنرى. جميع الخيارات مفتوحة".

من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن "الولايات المتحدة تنظر إلى وصول طائرات عسكرية روسية (إلى فنزويلا) نهاية الأسبوع الماضي بأنه استفزاز غير مرحب به"، مضيفا "ندعو روسيا اليوم لوقف دعمها لمادورو والوقوف إلى جانب خوان غوايدو".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه هبوط طائرة نقل عسكري روسية من طراز "آن-124" في مطار فنزويلي.

ويظهر في الفيديو طائرة النقل وهي تهبط في مطار "مايكيتيا" الدولي في كراكاس.

وأفادت وسائل إعلام في أمريكا اللاتينية، في وقت سابق، بأن طائرتين روسيتين وصلتا إلى فنزويلا- طائرة النقل العسكرية "آن-124" وفيها 35 طنا من الحمولة، وطائرة الركاب "إيل-62" وفيها 99 عسكريا. ومن بين الذين وصلوا العقيد فاسيلي تونكوشكوروف، النائب الأول للقائد الأعلى للقوات البرية الروسية.