الولايات المتحدة تدعو روسيا للخروج من فنزويلا

وصفت واشنطن، اليوم الأربعاء، وصول طائرات عسكرية روسية إلى فنزويلا مؤخرا بالعمل الاستفزازي، داعية موسكو إلى الخروج من فنزويلا ودعم زعيم المعارضة خوان غوايدو، على حساب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال استقباله زوجة غوايدو في البيت الأبيض، بحضور نائبه مايك بنس، إن "على روسيا الخروج من فنزويلا".

من جانبه قال بنس إن "الولايات المتحدة تنظر إلى وصول طائرات عسكرية روسية إلى فنزويلا نهاية الأسبوع الماضي بأنه استفزاز غير مرحب به"، مضيفا "ندعو روسيا اليوم لوقف دعمها لمادورو والوقوف إلى جانب خوان غوايدو".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه هبوط طائرة نقل عسكري روسية من طراز "آن-124" في مطار فنزويلي.

ويظهر في الفيديو طائرة النقل وهي تهبط في مطار "مايكيتيا" الدولي في كراكاس.

وأفادت وسائل إعلام في أمريكا اللاتينية، في وقت سابق، بأن طائرتين روسيتين وصلتا إلى فنزويلا- طائرة النقل العسكري "آن-124" وفيها 35 طنا من الحمولة، وطائرة الركاب "إيل-62" وفيها 99 عسكريا. ومن بين الذين وصلوا العقيد فاسيلي تونكوشكوروف، النائب الأول للقائد الأعلى للقوات البرية الروسية.