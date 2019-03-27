مقتل طاقم المروحية الكازاخية

ألماتي- سبوتنيك. وقال توكاييف خلال تغريدة له على موقع "تويتر": "تحطمت مروحية تابعة لوزارة الدفاع في مقاطعة كيزيلوردا، كانت تقوم برحلة كجزء من مناورة عسكرية بمسار أكتاو-شيمكينت، حيث قتل طاقمها، وطلبت البدء في التحقيق".
وقال المتحدث: "في الساعة 17.35 (الساعة 14.35 بتوقيت موسكو)، تلقت وحدة التحكم "112" رسالة حول تحطم مروحية من طراز مي-8. سقطت الطائرة في ظل ظروف غير معروفة، واحترقت بالكامل. هذه الطائرة تابعة لوزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان".
وأعلنت وزارة الدفاع الكازاخية، اليوم الأربعاء، أن المروحية التي تحطمت اليوم بمقاطعة كيزيلوردا في كازاخستان، كانت تحمل على متنها 13 شخصا.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة الدفاع: "كان على متن المروحية 13 شخصا".
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