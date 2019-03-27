بومبيو: نأمل بإجراءات جديدة بالاشتراك مع الناتو ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أنه يأمل في أن يعلن مع حلف الناتو الأسبوع القادم عن إجراءات جديدة ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.

واشنطن — سبوتنيك. وقال الوزير الأمريكي خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد. آمل أنه في الأسبوع القادم، عندما يكون زملائي في الناتو هنا، سنكون قادرين على الإعلان عن سلسلة جديدة من الإجراءات التي سنتخذها بشكل مشترك لصد تصرفات روسيا في شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والمنطقة".

© Sputnik . Carlos Herrera بومبيو: نأمل بأن لا تعتمد فنزويلا بعد تغير السلطة على روسيا وكوبا

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتهم روسيا بالضغط السياسي على أوكرانيا من خلال قطاع الطاقة.

وقال بومبيو متحدثا في مؤتمر"سيراويك" للطاقة في هيوستن بتكساس في 13 مارس/آذار: إن "روسيا تستخدم خطوط أنابيب الغاز للضغط والضغط السياسي على أوكرانيا".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، إن روسيا "غزت أوكرانيا من أجل الوصول إلى احتياطياتها من النفط والغاز". مشدد على أن "روسيا مصممة على منع أوكرانيا من استخدام احتياطياتها من الطاقة واستخدام خطوط أنابيبها وشبكاتها لتوصيل الطاقة إلى منازل مواطنيها".

ووجهت أوكرانيا ومعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتهامات عدة لموسكو بالتدخل في شؤون أوكرانيا.

بينما تنفي روسيا الاتهامات وتصفها بغير المقبولة. وذكرت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في الصراع الداخلي ولا تمت بأي صلة للأحداث في جنوب شرق أوكراني، بل إنها تبدي اهتماما بتغلب أوكرانيا على أزمتها السياسية والاقتصادية.