بولسونارو يقول إن نقل السفارة البرازيلية في إسرائيل إلى القدس لا يزال ممكنا

قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إن قرار نقل سفارة بلاده في دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى القدس، لا يزال ممكنا، لافتا إلى أنه ما زال يدرس كيفية نقل سفارته إلى هناك، وذلك بحسب رويترز.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، وتبعها بعد ذلك، في الخامس عشر من مايو/أيار 2018، التطبيق الفعلي لنقل السفارة إلى القدس.

في العام الماضي، اعتمدت الحكومة الرومانية، بدعم من رئيس البرلمان، مشروع اقتراح بنقل سفارة البلاد من تل أبيب إلى القدس، لكن الرئيس الذي اشتبك مع الحكومة مرارا وتكرارا، عارض الخطوة في غياب اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، ودعا إلى استقالة رئيسة الوزراء