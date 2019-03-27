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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019

    نواب أمريكان ينددون بخطة ترامب تقليص تمويل الدبلوماسية والمساعدات الخارجية

    © REUTERS / Jim Young
    العالم
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    رفض أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، مقترح الرئيس دونالد ترامب تقليص ميزانيتي العمل الدبلوماسي والمساعدات الخارجية، ووصفوه بأنه خطر على الأمن القومي، مما يمهد الساحة لمعركة على الميزانية مع البيت الأبيض.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في الكرملين، موسكو 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    بولتون ووزير الخارجية البرازيلي يبحثان المساعدات الإنسانية لفنزويلا
    فخلال جلسة الاستماع الثانية ضمن جلستين مخصصتين في مجلس النواب لمناقشة الطلب، والتي واجه خلالها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نوابا شككوا في خطة الميزانية، قال النائب الديمقراطي إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية إن مقترح ترامب "ميت" بمجرد وصوله إلى الكونغرس، بحسب "رويترز".

    وأضاف إنجل "هذه الميزانية، مؤشر أمام العالم على أن سياسة ترامب الخارجية هي سياسة انفصال عنه (العالم)".

    وكان النائب الجمهوري البارز هال روجرز، عضو اللجنة الفرعية المشرفة على نفقات وزارة الخارجية في مجلس النواب، قد وصف خطة الميزانية خلال جلسة سابقة للجنة الفرعية بأنها "غير ملائمة، على نحو يرثى له" لتغطية أهداف السياسية الخارجية والأهداف الأمنية للإدارة الأمريكية.

    وقال إن المقترح يقلص ميزانية وزارة الخارجية وميزانية المساعدات بنحو 11 مليار دولار لتصبح 40 مليارا.

    وقال روجرز "بالنظر إلى ما صار عليه العالم حاليا، يبدو هذا النهج منفصلا عن الواقع"، مشيرا إلى أهمية الدور القيادي للولايات المتحدة في عالم به ملايين النازحين ويواجه فيه مزيد من الدول عدم الاستقرار وتوترات متصاعدة.

    وقال بومبيو في تصريحات مكتوبة قبل جلستي الاستماع إن الميزانية تهدف إلى مضاعفة التمويل المخصص لمواجهة زيادة النفوذ الصيني وتعزيز أنظمة استهداف تهديدات روسيا المتزايدة للولايات المتحدة والغرب.

    وأضاف بومبيو أن الموارد من شأنها أيضا تمويل العمل على الوصول إلى اتفاق مع كوريا الشمالية لكبح برنامجها النووي ومواجهة الدور الإيراني في العراق واليمن وسوريا.

    وتابع قائلا إن الميزانية تطلب صلاحيات جديدة لدعم الانتقال الديمقراطي في فنزويلا، بما في ذلك تحويل ما يصل إلى 500 مليون دولار لحسابات مساعدات خارجية.

    ورفض بومبيو ذكر تفاصيل عن خطة الإدارة الأمريكية وجدولها الزمني لإعلان خطة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي خطة يعكف على وضعها مستشارا البيت الأبيض جيسون جرينبلات وجاريد كوشنر صهر ترامب.

    وذكر أن الخطة المقترحة تهدف إلى التعامل مع مسائل في صراع الشرق الأوسط لم تنجح الإدارات الأمريكية السابقة في تسويتها.

    وقال بومبيو "رؤيتنا ستظهر التزامنا بأن يعيش الفلسطينيون أيضا حياة أفضل"، مضيفا أنه يأمل في أن ينظر الفلسطينيون إلى الولايات المتحدة بوصفها "حكم عادل".

    وضغطت النائبة الديمقراطية باربرا لي على بومبيو بشأن طلب استقطاعات في التمويل المخصص لعدد من الدول الإفريقية. وقالت إن ترامب يريد تقليص الدعم بنسبة 56 في المئة لغانا و33 في المئة لأثيوبيا و14 في المئة لموزامبيق و44 في المئة لجنوب السودان و71 في المائة لجنوب أفريقيا، وأغلب هذه التخفيضات في التمويل الصحي على المستوى العالمي.

    وقال بومبيو إن وزارة الخارجية درست كل بلد استنادا إلى أدائه الاقتصادي والأمني والسياسي.

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    الكونغرس, أمريكا
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