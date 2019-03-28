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04:42 28 مارس/ آذار 2019
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    المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي

    إيران: لا يزال من الممكن إجراء محاكمات حيادية في المجتمع الدولي

    © Sputnik .
    العالم
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    اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الخميس، أنه لا يزال من الممكن إجراء محاكمات حيادية في المجتمع الدولي.

    طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، في بيان تعليقا على إلغاء محكمة لوكسمبورغ قرار تجميد 1.7 مليار دولار من أرصدة البنك المركزي الإيراني: "لا شك أن الولايات المتحدة شنت حملة وحشية ضد بلدان كثيرة تحت عناوين مختلفة وادعاءات لا أساس لها، وقد أظهر حكم محكمة لوكسمبورغ في هذه المرحلة أنه لا يزال من الممكن إجراء محاكمات حيادية في المجتمع الدولي".

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    وأكد قاسمي، أن الولايات المتحدة الامريكية أنفقت الكثير من الأموال لقلب الرأي العام العالمي ضد دولة مستقلة مثل إيران، مضيفا: " قامت واشنطن بالادعاءات وتقديم تقارير ووثائق غير موثوقة من أجل حرف الرأي العام عن المسبب الرئيسي لهجوم 9/11 أن القرار أثبت عكس ذلك".

    ونبه المتحدث باسم الخارجية الايرانية، قادة الولايات المتحدة، قائلا: "يجب أن يعلموا أنه عن طريق التضليل لا يستطيعون سرقة ممتلكات وثروات الإيرانيين، ويجب على (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أن الإيرانيين وشعبهم الذكي مختلفون تمام الاختلاف عن البلدان الأخرى التي تعطي ثروات أمتها من أجل التمتع بالأمن".

    وشدد قاسمي على ان هناك المزيد من الاخفاقات لأصحاب القرار في واشنطن، موضحا: "سوف يقوم الايرانيون بحكمتهم وتجربتهم بدفع الضغوط والعداء عن بلادهم".

    وكانت أرصدة البنك المركزي الایرانی، قد جمدت بطلب من محكمة أمريكية بذريعة ضلوع ایران فی حادثة 11 سبتمبر.

    لكن محكمة في لوكسمبورغ رفضت يوم الثلاثاء، الطلب الأمريكي القاضي بدفع تعويضات لذوي ضحايا تلك الحادثة الإرهابية من الارصدة الایرانیة وألغت قرار تجميد الارصدة الايرانية.

    وأعلنت محكمة لوكسمبورغ بأن الأدلة التي استندت اليها واشنطن في هذا الملف لإلغاء الحصانة عن أرصدة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والبنك المركزي الإيراني لا تتطابق مع القوانین الدولیة.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, إيران
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