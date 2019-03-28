متحدث طالبان يعلن مشاركة الحركة في محادثات الدوحة في 14 أبريل

أعلن الناطق باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أمس الأربعاء، مشاركة الحركة في المحادثات حول الأزمة الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل، مشترطا على حكومة كابول التفاوض مع الحركة باعتبارها طرفا وطنيا.

طهران — سبوتنيك. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مجاهد قوله أن: " طالبان مستعدة للتفاوض مع حكومة كابول، ولكن بشرط أن يقوم القادة في كابول بتقديم نفسهم في المفاوضات على أنهم يمثلون طرفا وطنيا أفغانيا، وليس كحكومة".

© Sputnik . Ishtiaq Mahsud مقتل العشرات من جنود الجيش والأمن الأفغاني بمعارك متواصلة مع مسلحي طالبان في هلمند

وتابع أن "طالبان ستشارك في الجولة الثانية من المحادثات بين الطرفين المقرر عقدها في 14 نيسان/أبريل في الدوحة بقطر"، موضحا أنه "بناء على موافقة جميع الأطراف الأفغانية، سيتم عقد مؤتمر الدوحة على أساس ما تمخض عن مؤتمر موسكو، وستتم مناقشة ما تم نقاشه في مؤتمر موسكو، وسوف تتركز المحادثات على الشؤون الداخلية لأفغانستان فقط".

واعتبر المتحدث باسم طالبان، أن قيام حكومة كابول بتعريف نفسها على أنها قوة في أفغانستان هو مجرد ادعاء فقط، قائلا: " الحقيقة تقول ان السلطة والنظام والاقتصاد في أفغانستان هو في أيدي الأمريكيين، ومن أجل ذلك فالطرف المقابل الذي يفاوضنا على الصلح والحرب هو الأمريكي".

وأكد مجاهد، إن طالبان تريد تشكيل دولة إسلامية مستقلة، لأن الحكومة الضعيفة في أفغانستان لا تستطيع حماية مصالح الشعب الأفغاني، ولا تستطيع منع احتلال البلاد.

وبغية التوصل إلى إحلال السلام في أفغانستان، استضافت عدة دول اجتماعات بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، واستضافت روسيا، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الجلسة الثانية لـ "صيغة موسكو" المعنية بالمشاورات لإيجاد سبل لإطلاق حوار أفغاني — أفغاني مباشر.

ورغبة منها بإحلال السلام في أفغانستان، استضافت روسيا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، الجلسة الثانية لـ "صيغة موسكو" المعنية بالمشاورات لإيجاد سبل لإطلاق حوار أفغاني — أفغاني مباشر، بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، لتسوية الأوضاع في البلاد.وهي الصيغة التي أنشئت في شباط/فبراير 2017، على أساس آلية المحادثات السداسية للممثلين الخاصين لروسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند.والهدف الرئيسي لهذه الصيغة هو تعزيز عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان وإقرار السلام في هذا البلد بأسرع الوقت.