سقوط مروحية عسكرية في كازاخستان ومقتل 13 عسكريا

أعلنت وزارة الدفاع في كازاخستان، عن مقتل 13 جنديا بتحطم مروحية عسكرية من طراز "مي-8"، بمقاطعة كيزيلوردا جنوبي البلاد أمس الأربعاء.

موسكو- سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للوزارة في بيان اليوم الخميس، "خلال أداء الخدمة العسكرية نتيجة تحطم طائرة هليكوبتر في 27 أذار/مارس من هذا العام تابعة للقوات المسلحة في جمهورية كازاخستان، قتل 13 جنديا خلال مناورات".