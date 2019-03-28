"جزيرة النساء" في إيطاليا معروضة للبيع بمليون يورو

تقع جزيرة Isola delle Femmine أو "جزيرة النساء" على بعد 300 متر فقط من ساحل صقلية، وتباع بمليون يورو، وفقا ل Travel and Leisure.

هذه جزيرة مرجانية خلابة، وهي جزيرة خاصة تقع بالقرب من باليرمو. "في البداية، بلغت قيمة الجزيرة 3.5 مليون يورو، ولكن نظرًا لأنه لم يكن أحد مهتمًا بشرائها، فقد خفض أصحابها السعر بشكل كبير.

© Photo / CC0 شاهد أخطر جزيرة على سطح الأرض (فيديو+صور)

تتطلب المنطقة استثمارات، لأن كل ما عليها هو برج حجري نصف مدمر من القرن السابع عشر.

للجزيرة أسطورة خاصة بها. سميت بهذا الاسم غير العادي نسبة إلى قصة أنه تم طرد 13 امرأة تركية من عائلاتهن، وانتهى بهن الأمر في الجزيرة وعشن في سعادة دائمة.

بالإضافة إلى ذلك، تُعرف هذه الجزيرة بأنها مكان للغوص.