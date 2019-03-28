"جزيرة النساء" في إيطاليا معروضة للبيع بمليون يورو

هذه جزيرة مرجانية خلابة، وهي جزيرة خاصة تقع بالقرب من باليرمو. "في البداية، بلغت قيمة الجزيرة 3.5 مليون يورو، ولكن نظرًا لأنه لم يكن أحد مهتمًا بشرائها، فقد خفض أصحابها السعر بشكل كبير.
تتطلب المنطقة استثمارات، لأن كل ما عليها هو برج حجري نصف مدمر من القرن السابع عشر.
للجزيرة أسطورة خاصة بها. سميت بهذا الاسم غير العادي نسبة إلى قصة أنه تم طرد 13 امرأة تركية من عائلاتهن، وانتهى بهن الأمر في الجزيرة وعشن في سعادة دائمة.
بالإضافة إلى ذلك، تُعرف هذه الجزيرة بأنها مكان للغوص.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)