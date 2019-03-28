إيران: تصريحات المبعوث الأمريكي تشي بتدهور وضع الولايات المتحدة على مستوى العالم

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، برايان هوك، تشير إلى الوضع غير المستقر والهش والمتدهور للولايات المتحدة على مستوى العالم.

طهران —سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، ردا على بريان هوك، بأن واشنطن لن تمدد لبعض الدول الإعفاء من العقوبات المفروضة على إيران: "هذا الرجل لديه مرض مزمن وهو أن إيران سيئة، وتصريحاته تشير إلى عدم فهمه للوضع العالمي، وتشير إلى الوضع غير المستقر والهش والمتدهور للولايات المتحدة على مستوى العالم".

قاسمي أكد، في بيان، أنه قد مضى الوقت الذي يملي فيه قادة البيت الأبيض رغباتهم الأنانية على البلدان الأخرى، مضيفا: "يجب على برايان هوك، فهم التغيرات في العالم، وإدراك التطورات الأخيرة على مستوى العالم، حيث إن هذه التطورات والتغيرات في المنطقة والعالم ليست في المكان الذي يرغب ويتمناها هو وحكام البيت الأبيض".

وشدد المتحدث باسم الخارجية، على أن هذه التصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران ولحكام البيت الأبيض يجب أن تتلقى رداً من الشرفاء وأصحاب الضمائر النزيهة الحية في العالم.

وتابع: "يجب أن تتلقى هذه التصريحات ردا من دول العالم على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها قادة واشنطن وعلى وجميع أفعالهم التعسفية والأضرار التي الحقوها بالشعب الإيراني".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك، قد شدد يوم الأحد الماضي، على أن بلاده لن تمدد الاستثناءات النفطية الممنوحة لبعض مشتري النفط الخام من طهران، وذلك بعد حزمتي عقوبات فرضتهما الولايات المتحدة على إيران طالتا قطاعات مصرفية ونفطية واسعة.