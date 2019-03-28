مقاتلات "إف-35" لا تجدي نفعا في حالة الحرب

لا يرى مارشال بريطاني مبررا لتعليق الآمال على مقاتلات "إف-35".

ويعلق حلف شمال الأطلسي (ناتو) آمالا كثيرة على مقاتلات "إف-35" الأمريكية التي يجب أن تدخل الخدمة في قوات الناتو في المستقبل القريب. ويتوقع الناتو أن يكون في مقدوره مواجهة تحديات العصر الحديث بنجاح عند الاعتماد على مقاتلات الجيل الخامس. ولكن هناك مَن لا ينتظر أن تصدق هذه التوقعات.

© AP Photo / U.S. Air Force, Msgt. Keith Reed إسقاط "إف-117" الأمريكية... نستميحكم عذرا لم نعرف أنها خفية

ويرى مارشال سلاح الجو البريطاني سايمون روشيل أن الناتو سينهزم في حالة نشوب الحرب الكبيرة مع روسيا إذا ركز على الاعتماد على طائرات "إف-35" وحدها.

ونقلت جريدة "بزنس إنسايدر" عن المارشال البريطاني قوله: "إذا كنا نظن أنه يجب أن ننتظر حتى ظهور الجيل الجديد من المقاتلات ليحل ذلك كل المشاكل، فأستطيع أن أجزم بأننا سننهزم عند نشوب نزاع خطير جديد".

ويرى المارشال البريطاني أنه من الضروري أن يزود الناتو سائر طائراته الأخرى بمعدات طائرة "إف-35" لكي يستطيع مواجهة ما تملكه روسيا من طائرات وصواريخ مضادة متطورة.

وإذا لم يعمل الناتو على تطوير طائراته فلن تستطيع غالبيتها مقارعة المقاتلات الروسية، مع العلم أن صواريخ "إس-400" قادرة على اكتشاف وإسقاط حتى الطائرات الخفية مثل "إف-35".