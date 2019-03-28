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    انفجار قرب مكتب منظمة إنقاذ الطفولة في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، 24 يناير/ كانون الثاني 2018

    أفغانستان... مقتل مدنيين في عملية للجيش الوطني والرئيس يعرب عن أسفه

    © AFP 2019 / Noorullah Shirzada
    العالم
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    أعرب الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، اليوم الخميس، عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين جدد بعملية للجيش الوطني في هلمند بجنوب البلاد، وذلك بعد أقل من أسبوع على مصرع 13 أفغانيا بضربة جوية لطائرات الناتو في قندوز شمالا، ما وجه الجهات الأمنية للتعامل بحيطة وحذر في هذا الصدد.

    كابول — سبوتنيك. وأشار بيان الرئاسة الأفغانية إلى أن "الرئيس أشرف غني، عبر عن تأسفه الشديد لاستشهاد ضحايا مدنيين، بما في ذلك ونساء في عملية أجريت مؤخرا، بمنطقة غيرشك في مديرية نهر السراج في هلمند".

    رئيس وزراء باكستان عمران خان
    © AP Photo / Anjum Naveed
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    وبحسب وكالة بجواك للأنباء، فإن العملية أدت لمصرع 10 مدنيين بينهم 7 نساء أفغانيات، وذلك حسبما نقلت الوكالة عن مصادرها هناك.

    وأمر غني السلطات بإجراء تحقيق دقيق وشامل حول الحادثة، وتقديم المساعدة اللازمة لأسر الضحايا، كما "وجه الرئيس الأفغاني الجهات الأمنية لتوخي الحيطة والحذر أثناء العمليات العسكرية، لمنع سقوط ضحايا بصفوف المدنيين والذي يعتبر أمرا مرفوضا وغير مقبول"، بحسب ما أوضح البيان.

    وتأتي الحادثة الجديدة في هلمند ضمن سلسلة من الحوادث المشابهة التي تعرض فيها المدنيين العزل في أفغانستان لهجمات خاطئة أثناء العمليات والمعارك المتبادلة بين القوات الأمنية والدفاعية الأفغانية، مدعومة بغطاء جوي من الطائرات الأمريكية وحلف الناتو ومجموعات المعارضة المسلحة.

    في غضون ذلك، أوعز مكتب مستشار الأمن القومي للرئيس الأفغاني خلال جلسة أمنية عقدت أمس للجان المختصة لضرورة تقديم تقاريرها حول حوادث أدت لسقوط ضحايا مدنيين بولايات بكتيكا وننغرهار وقندوز ولغمان، موخرا.

    وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان "اليوناما" أكدت في تقرير نشرته، يوم الاثنين الماضي، مقتل 13 مدنيا معظمهم من الأطفال، في غارة شنتها طائرات حلف الناتو على منطقة تلاوكا قرب قندوز بشمال البلاد.

    وبحسب المنظمة الأممية، فقد نفذت الغارة فجر السبت بهدف دعم وإسناد العمليات البرية التي كانت تنفذها القوات الحكومية ضد مسلحي حركة طالبان.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الأفغاني, قتلى, أفغانستان
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