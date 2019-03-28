ملحق عسكري: روسيا ليس لها وجود عسكري في فنزويلا

صرح الملحق العسكري لسفارة فنزويلا في موسكو خوسيه رافائيل توريبالبا بيريز للصحفيين بأن الخبراء العسكريين الروس موجودون في فنزويلا لتطوير التعاون في مجال الدفاع، ولا يوجد حديث عن وجود عسكري روسي في البلاد.