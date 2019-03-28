الكشف عن الأطباق الفاخرة التي أحب كيم تناولها أثناء لقاء ترامب

يبدو أن القمة الفيتنامية التي جمعت كلا من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الشمالي، قد حملت أخبارا حول الأطعمة التي يفضلها كيم.

كشف رئيس الطهاة في الفندق الذي احتضن القمة بين الرئيسين والذي عمل سابقا كطباخ للملكة إليزابيث، بأن الزعيم الكوري الشمالي يفضل بعض الأطباق الخاصة.

© REUTERS / LEAH MILLIS ترامب : علاقاتنا جيدة مع كيم جونغ أون

فبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن رئيس الطهاة تحدث عن تفضيل كيم للأطباق الفاخرة باهظة الثمن مثل الكافيار والسلطعون وكبدة الأوز.

كما تحدث عن نوعية اللحم التي يحبها كلا الزعيمين، ففي الوقت الذي طلب فيه كيم شريحة لحم نصف مطهية إلى نيئة، طلب الرئيس الأمريكي قطعة لحم مطهية بشكل جيد.

وتحدث رئيس الطهاة الذي يعرف باسم سمارت، قائلا بأن الكوريين أحضروا معهم طاقم طهاة خاص، كما أحضروا معهم مكونات الطعام من لحم بقر "الواغيو" والحلوى المصنعة من فاكهة الكاكا.

ووصف سمارت الطهاة الكوريين بالغامضين، إلا أنه تحدث عن مهارتهم واصفا إياهم بالمحترفين.