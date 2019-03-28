نائب أردوغان يوجه من القاعدة التركية في قطر رسالة غير مسبوقة لدول المقاطعة

وجه نائب الرئيس التركي رسالة إلى دول المقاطعة العربية عن قطر، وذلك في أثناء زيارته إلى القاعدة التركية في قطر.

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إن بلاده صديقة لكل من يود أصدقاءها القطريين.

نائب الرئيس التركي د.فؤاد أقطاي يؤكد معاني الصداقة والتحالف الاستراتيجي مع #قطر،بقوله:"نُكن الود لكل من يُكن الود لنا،ومن لا يفهم هذه اللغة،سنرد عليه باللغة التي يفهم بها، #تركيا صديقة لكل من يُكنّ الودّ لأصدقائها القطريين ايضا،ولا تسمح لأحد بالكيد لهم»

واللبيب بالإشارة يفهم🤗 pic.twitter.com/3Z3GsmQquP — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) March 27, 2019

وأضاف أقطاي أنهم لا يسمحون بالكيد للقطريين، وذلك في أثناء زيارته لقيادة القوات البرية التركية القطرية.

وحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، فقد أكد فؤاد أقطاي أن تركيا "لديها مبدأ ثابت يتمثل بالوقوف بحزم في وجه الظلم بجميع أنحاء العالم".

وأضاف أقطاي: "نُكنّ الودّ لكل من يُكنّ الودّ لنا، وكل من لا يفهم هذه اللغة، سنرد عليه باللغة التي يفهم بها، ونحن مصممون على ذلك".

وأشار نائب الرئيس التركي إلى أن الوحدة العسكرية التركية تؤدى مهمة "هامة" جدا في قطر.