نتنياهو يوجه بتعزيز القوات على الحدود مع غزة والاستعداد لمعركة واسعة النطاق

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بتعزيز القوات المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة، تحسبا لخوض معركة واسعة في حال فشل الخيارات الأخرى.

رام الله — سبوتنيك. ونقل الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية اوفير جندلمان، عن نتنياهو قوله، بعد تفقد القوات المنتشرة على حدود قطاع غزة، " أوعزت بتعزيز القوات المنتشرة هنا وبالاستعداد لخوض معركة واسعة النطاق".

© REUTERS / RONEN ZVULUN هذا ما حمله نتنياهو في أول زيارة للجولان المحتل بعد اعتراف ترامب

وتابع "فليعلم جميع المواطنين أننا لو اضطررنا لخوض معركة واسعة النطاق فسندخل إليها أقوياء بعد أن استنفذنا جميع الخيارات الأخرى".

وتوعد نتنياهو بوقت سابق حركة "حماس" في كلمة ألقاها، أمام مؤتمر "إيباك"، موضحا أن بلاده مستعدة للرد بقوة أكبر في قطاع غزة، ومؤكدا أن الحركة تكبدت ضربة موجعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدة صواريخ، سقطت، مساء الإثنين الماضي، في منطقة مفتوحة في "أشكول" بغلاف غزة، وأضافت أن الصاروخ لم يتسبب بوقوع إصابات أو أضرار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، بدء شن غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية القصف الصاروخي على تل أبيب، قبل أن تعلن إسرائيل قبولها بالوساطة المصرية ووقف عمليات القصف بعد 5 ساعات من الغارات الجوية.