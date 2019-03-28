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16:54 28 مارس/ آذار 2019
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال توقيعه اعتراف بلاده رسميا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان وبجانبه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو

    مسؤول إسرائيلي يكشف كواليس إنقاذ تل أبيب العرش الأردني

    © REUTERS / Leah Millis
    العالم
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    الموضوع:
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان وردود فعل العالم (17)
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    قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، هو مصلحة أمريكية، أيضا، وليست إسرائيلية فحسب.

    نقلت القناة السابعة العبرية، أمس، الأربعاء، على لسان يورام إيتنجر، المبعوث الإسرائيلي السابق في واشنطن، والمتخصص في الشؤون الأمريكية، أن الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري وراءه مصلحة أمريكية واضحة المعالم.

    نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف خلال التصويت في بالفيتو على مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن الهجوم الكيميائي في سوريا، نيويورك 12 أبريل/ نيسان 2017
    © REUTERS / Stephanie Keith
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    وأفادت القناة العبرية، بأن المصلحة الأمريكية لا تقل أهمية عن مصلحة إسرائيل في الاعتراف الأمريكي الأخير بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، منوها إلى ضرورة توسيع مساحة المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان والتوسع العمراني فيها، وتوصيل المرافق الرئيسة هو أمر مهم لإسرائيل في الفترة المقبلة بالجولان.

    وزعمت القناة العبرية على لسان المحلل السياسي، يورام إيتنجر، إلى أن إسرائيل تحافظ على المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ملفتا إلى أنه سبق وحافظت تل أبيب على مصلحة واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، غير مرة، موضحا، على سبيل المثال، أن إسرائيل دفعت بقواتها العسكرية ناحية هضبة الجولان السورية المحتلة، في عام 1970، حينما ناوش الجيش السوري الأردن، آنذاك، وهدد العرش الأردني الهاشمي في ذلك الوقت، على حد قول المسؤول الإسرائيلي.

    وادعت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الأمريكي، ريتشارد نيكسون، هاتف رئيسة الوزراء الإسرائيلية، غولدا مائير، آنذاك، وطلب منها تجنيد قوات احتياط إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة، بهدف مناوشة الجيش السوري، وإبعاده عن تهديده للعرش الأردني.

    الموضوع:
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان وردود فعل العالم (17)

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    الكلمات الدلالية:
    الأردن, الجولان, سوريا, أمريكا, أمريكا, الحكومة الأردنية, نيكسون, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الجولان السوري المحتل, الأردن
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