مسؤول إسرائيلي يكشف كواليس إنقاذ تل أبيب العرش الأردني

نقلت القناة السابعة العبرية، أمس، الأربعاء، على لسان يورام إيتنجر، المبعوث الإسرائيلي السابق في واشنطن، والمتخصص في الشؤون الأمريكية، أن الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري وراءه مصلحة أمريكية واضحة المعالم.
وزعمت القناة العبرية على لسان المحلل السياسي، يورام إيتنجر، إلى أن إسرائيل تحافظ على المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ملفتا إلى أنه سبق وحافظت تل أبيب على مصلحة واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، غير مرة، موضحا، على سبيل المثال، أن إسرائيل دفعت بقواتها العسكرية ناحية هضبة الجولان السورية المحتلة، في عام 1970، حينما ناوش الجيش السوري الأردن، آنذاك، وهدد العرش الأردني الهاشمي في ذلك الوقت، على حد قول المسؤول الإسرائيلي.
وادعت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الأمريكي، ريتشارد نيكسون، هاتف رئيسة الوزراء الإسرائيلية، غولدا مائير، آنذاك، وطلب منها تجنيد قوات احتياط إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة، بهدف مناوشة الجيش السوري، وإبعاده عن تهديده للعرش الأردني.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)