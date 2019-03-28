قناة عبرية تكشف "سببا رئيسا" أجبر ترامب على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

قالت قناة عبرية إن هناك سببا رئيسا أجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

© REUTERS / Leah Millis مسؤول إسرائيلي يكشف كواليس إنقاذ تل أبيب العرش الأردني

ورأت القناة العبرية على لسان المحلل السياسي الإسرائيلي، يورام إيتنجر، أن نتنياهو يتميز بعلاقات أقوى مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وكثير من أعضاء الكونغرس الأمريكي، ورؤساء القنوات الإعلامية المعروفة، مثل "سي إن إن" وقناة "فوكس"، وهي قنوات ووسائل إعلام مقربة جدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف المبعوث الإسرائيلي السابق في الولايات المتحدة الأمريكية، يورام إيتنجر، أن العلاقة القوية لنتنياهو مع الرموز القضائية والسياسية في واشنطن، وداخل المجتمع الأمريكي نفسه، خاصة المجتمع اليهودي.