مجلس الأمن يقر بالإجماع قرارا جديدا لمكافحة تمويل الإرهاب

القاهرة — سبوتنيك. قال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف في كلمة بثت بالفيديو من مجلس الأمن، عقب التصويت على القرار، "أن اعتماد القرار 2463 يأتي في وقت حرج خاصة مع استمرار الهجمات الإرهابية على مستوى العالم، مما يؤكد أن التمويل ما زال يصل للإرهابيين".

وِأشار فورونكوف أن "القرار الذي تم إقراره للتو يعزز من الاشتراطات والمعايير الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، ويجمعها في وثيقة واحدة".