روسيا تدعو الهند للانضمام إلى جهود منع سباق التسلح في الفضاء

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها تقترح على نيودلهي الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى منع سباق التسلح في الفضاء. وذلك بمناسبة قيام الهند باختبار سلاح مضاد للأقمار الصناعية.

موسكو — سبوتنيك. أعلنت الخارجية الروسية في هذا السياق: "نحن نحث واشنطن على اتخاذ موقف مسؤول والعودة إلى رشدها والتخلي عن فكرتها الجنونية غير القابلة للتحقيق ألا وهي فكرة الهيمنة العسكرية العالمية. خاصة وأن الفرصة لوقف سباق التسلح الذي ينتشر حاليا في مختلف بقاع العالم ما زالت موجودة لدينا. ومن المهم قيام الدول المسؤولة بالمساعدة على الحفاظ على مستوى كاف من الأمن الدولي والاستقرار."

© Fotolia / Vadimsadovski الهند تطلق صاروخا مضادا للأقمار الصناعية لتدخل نادي الأربع الكبار (فيديو)

وأضافت الخارجية الروسية أن التجربة التي قامت بها الهند جاءت إثر تدهور الوضع في مجال الرقابة على الأسلحة والذي يعود السبب فيه للأعمال غير البناءة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس الأربعاء، أن بلاده اختبرت بنجاح سلاحا مضادا للأقمار الصناعية وأسقطت هدفا من مدار أرضي منخفض، مما يدل على قدرة الهند "كقوة فضائية"، وهنأ رئيس الوزراء الهندي منظمة الأبحاث والتطوير الفضائية التي أنتجت هذا السلاح، مشيرا إلى أن هناك ثلاث دول فقط في العالم لديها مثل هذه الإمكانية، هي الولايات المتحدة، وروسيا والصين.