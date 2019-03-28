نيبينزيا: بعض الدول تتستر على شركاتها المتعاملة مع المسلحين في سوريا والعراق

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن "مع القضاء على شبكة متشعبة من العصابات الإرهابية في الشرق الأوسط، تكشفت حقائق متنوعة عن إمدادات الإرهابيين في سوريا والعراق، ومن قبل الحكومات أيضا".
وشدد نيبينزيا على أنه "في نهاية المطاف، فإن الدول التي تطبق ازدواجية المعايير وتسيّس أجندة مكافحة الإرهاب، تخاطر بنفسها بأن يستهدفها الإرهابيون، وهذا يدعو إلى التفكير المسبق".
وخلص الدبلوماسي الروسي، إلى القول "الآن أصبح من المألوف في الأمم المتحدة أن نتحدث عن الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف".
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