نيبينزيا: بعض الدول تتستر على شركاتها المتعاملة مع المسلحين في سوريا والعراق

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن مكافحة تمويل الإرهاب العالمي ليست شفافة دائماً، وأحياناً يتم الكشف عن وقائع تعاون بعض البلدان أو شركاتها مع المسلحين في العراق وسوريا.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن "مع القضاء على شبكة متشعبة من العصابات الإرهابية في الشرق الأوسط، تكشفت حقائق متنوعة عن إمدادات الإرهابيين في سوريا والعراق، ومن قبل الحكومات أيضا".

وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن "ترسانة السلوك القبيح واسعة للغاية، من توفير ما يسمى بالمساعدات غير الفتاكة، إلى إخفاء تعاون شركاتهم مع المقاتلين".

وشدد نيبينزيا على أنه "في نهاية المطاف، فإن الدول التي تطبق ازدواجية المعايير وتسيّس أجندة مكافحة الإرهاب، تخاطر بنفسها بأن يستهدفها الإرهابيون، وهذا يدعو إلى التفكير المسبق".

وخلص الدبلوماسي الروسي، إلى القول "الآن أصبح من المألوف في الأمم المتحدة أن نتحدث عن الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف".