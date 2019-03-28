أول دعوى قضائية تتهم رسميا "بوينغ" بمسؤوليتها عن كارثة الطائرة الإثيوبية

تم رفع الدعوى في محكمة إلينوي الفيدرالية، من قبل عائلة جاكسون موسوني، وهو مواطن من رواندا، وفقا لرويترز.
ويذكر أن هذا الحادث هو ثاني حادث لطائرة من هذا الطراز خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث تحطمت في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2018، طائرة شركة الخطوط الجوية "لايون إير" الإندونيسية.
وأعلنت عدة دول وشركات تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8"، وأفادت شركة "إس-7" الروسية، وهي المشغل الوحيد لهذا النوع من الطائرات في روسيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأنها اتخذت أيضا، قرارا بتعليق تشغيلها اعتبارا من 13 مارس، وحتى تلقيها بيانات توضيحية حول أسباب الكارثة.
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