ولايتي: قرار ترامب حول الجولان جاء بمثابة تغطية على جرائم إسرائيل

موسكو — سبوتنيك. نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن ولايتي قوله، خلال استقباله السفير السوري في طهران: "قرار الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان السوري المحتل، جاء للتغطية على جرائم ومشاكل الكيان الغاصب للقدس".
وأعربت دول عربية وأوروبية وغيرها من دول العالم، عن أسفها لقرار الولايات المتّحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، لافتة إلى أن هذا القرار يقوض عملية السلام في الشرق الأوسط.
كما وأعلنت دوائر حكومية عدة في روسيا أن توقيع الوثيقة حيال الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وما سبقها من اعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وبهذا تكون قد وضعت الولايات المتحدة مرة أخرى، قنبلة تحت عملية التسوية في الشرق الأوسط.
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