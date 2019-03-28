ولايتي: قرار ترامب حول الجولان جاء بمثابة تغطية على جرائم إسرائيل

أكد مستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، اليوم الخميس، على أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، جاء بمثابة تغطية على جرائم ومشاكل الكيان الغاصب للقدس.

موسكو — سبوتنيك. نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن ولايتي قوله، خلال استقباله السفير السوري في طهران: "قرار الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان السوري المحتل، جاء للتغطية على جرائم ومشاكل الكيان الغاصب للقدس".

© REUTERS / Leah Millis دمشق تنصح ترامب بهدية بديلة عن "الجولان"

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع يوم الاثنين الماضي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ، في واشنطن، على هامش اجتماع "إيباك"، على بيان رئاسي يقر فيه بسيادة إسرائيل على الجولان"، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يهدف إلى "حماية أمن إسرائيل من التهديدات".

وأعربت دول عربية وأوروبية وغيرها من دول العالم، عن أسفها لقرار الولايات المتّحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، لافتة إلى أن هذا القرار يقوض عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما وأعلنت دوائر حكومية عدة في روسيا أن توقيع الوثيقة حيال الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وما سبقها من اعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وبهذا تكون قد وضعت الولايات المتحدة مرة أخرى، قنبلة تحت عملية التسوية في الشرق الأوسط.